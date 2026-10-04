कैंची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब: सुबह चार बजे से दर्शन के लिए लगी कतार, जाम से भी जूझे लोग

नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में रविवार को बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वीकेंड के चलते सुबह से ही कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज के क्षेत्रों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे।

सुबह करीब चार बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के गेट के बाहर कतार में खड़े होने लगे थे। दर्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालु बाबा नीब करौरी महाराज के जयकारे लगाते रहे। सुबह सात बजे से श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन कराए गए। इसके बाद भी दिनभर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

विज्ञापन

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ कैंची धाम और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव भी बढ़ गया। बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस और प्रशासन की ओर से वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए भीमताल और भवाली में श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्क कराया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंचाया गया। इससे कैंची धाम की ओर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद वीकेंड पर बढ़ी श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था चुनौती बनी रही।

कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आस्था और भीड़ का सिलसिला लगातार जारी रहा। बाबा के जयकारों के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहे और दर्शन के बाद अपने गंतव्य की ओर लौटते रहे।