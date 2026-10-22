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Nainital News: धमोला के पास रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त, पांच यात्री घायल

Thu, 22 Oct 2026 12:50 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 22 Oct 2026 12:50 AM IST
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Roadways bus meets with an accident near Dhamola; five passengers injured
कालाढूंगी। हल्द्वानी से देहरादून जा रही रोडवेज की बस मंगलवार रात धमोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पांच यात्री घायल हुए। उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया।
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पुलिस के अनुसार, रोडवेज बस बुधवार रात 23 यात्रियों को लेकर हल्द्वानी से देहरादून जा रही थी। धमोला से आगे मैदान के पास रात करीब साढ़े नौ बजे बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में प्रदीप चंद भट्ट (34) निवासी पाखू, भूपेंद्र सिंह मेहता (22) निवासी मुनस्यारी, नेहा (24) निवासी मोतीनगर हल्द्वानी, अंकित भट्ट (28) निवासी अल्मोड़ा और सूरज चंद्र आर्य (27) निवासी कालाढूंगी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कालाढूंगी पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, बस चालक शेर सिंह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। घायलों को प्राथमिक उपचार मिल चुका है और उनके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं।
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