एक अक्टूबर के बाद गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें : कैड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 17 Sep 2026 01:27 AM IST
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भीमताल (नैनीताल)। जिले में एक अक्तूबर के बाद से सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बुधवार को लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई और एनएच के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की विभिन्न सड़कों पर डामरीकरण के लिए बजट जारी हो चुका है। बरसात के चलते सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हो सका था। मंत्री ने कहा कि एक अक्तूबर के बाद से सड़कों के गड्ढा मुक्त होने से सभी की परेशानियां दूर हो जाएंगी।
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