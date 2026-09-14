Nainital News: तल्लीताल-काठगोदाम मार्ग पर बिखरी रेत से हादसे का खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 14 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। तल्लीताल से काठगोदाम तक सड़क पर जगह-जगह बिखरी रेत राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। डामर उखड़ने के बाद सड़क पर जमा रेत और बजरी से खासकर मोड़ों पर फिसलन बढ़ गई है। इससे दोपहिया वाहन चालकों के रपटने का खतरा बना हुआ है।
तल्लीताल क्षेत्र में सड़क पर बिखरी रेत के कारण कई लोग रपटकर चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मोड़ों पर रेत अधिक जमा होने से वाहन चालकों का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है। बारिश के दौरान स्थिति और खतरनाक हो जाती है। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है। इससे रेत और बजरी सड़क पर फैल रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द रेत हटाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने की मांग की है।
एनएचएआई के अधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क पर फैली रेत को हटाया जा रहा है। संबंधित स्थानों पर सफाई कराकर सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
तल्लीताल क्षेत्र में सड़क पर बिखरी रेत के कारण कई लोग रपटकर चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मोड़ों पर रेत अधिक जमा होने से वाहन चालकों का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है। बारिश के दौरान स्थिति और खतरनाक हो जाती है। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है। इससे रेत और बजरी सड़क पर फैल रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द रेत हटाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
एनएचएआई के अधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क पर फैली रेत को हटाया जा रहा है। संबंधित स्थानों पर सफाई कराकर सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन