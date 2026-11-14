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Nainital News: यूटीईटी प्रथम और द्वितीय परीक्षा का परिणाम घोषित

Sat, 14 Nov 2026 01:42 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:42 AM IST
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Results for UTET Paper I and Paper II examinations declared
रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) प्रथम और द्वितीय 2026 का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने बताया कि बोर्ड की ओर से यूटीईटी का रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइड www.ubse.uk.gov.in और www.uktet.com पर जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर को आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। संवाद
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