Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Know the traffic plan before heading to Kainchi Dham; heavy vehicles prohibited for two days

Nainital News: कैंची धाम जाने से पहले जान लें ट्रैफिक प्लान, दो दिन भारी वाहनों की नो-एंट्री

Sat, 14 Nov 2026 01:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Know the traffic plan before heading to Kainchi Dham; heavy vehicles prohibited for two days
नैनीताल। वीकेंड और अवकाश के चलते कैंची धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 14 और 15 नवंबर को भवाली, भीमताल और कैंची धाम क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों के आवागमन पर सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। बसों और चौपहिया वाहनों के लिए सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है।
विज्ञापन

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी की ओर से जारी यातायात प्लान के अनुसार, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को लमगड़ा, धनाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल होते हुए भेजा जाएगा। हल्द्वानी, काठगोदाम और मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन खुटानी बैंड, भीमताल, धारी व धनाचूली बैंड के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेंगे।
विज्ञापन

काठगोदाम से रानीखेत जाने वाले वाहनों को खुटानी बैंड से मुक्तेश्वर और रामगढ़ मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा जबकि भीमताल, नैनीताल व ज्योलीकोट की ओर से खैरना, गरमपानी और बेतालघाट जाने वाले स्थानीय वाहन दूनीखाल-रातीघाट मोटर मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। भीमताल से अल्मोड़ा, रानीखेत और कैंची धाम जाने वाले वाहनों को नैनी बैंड प्रथम से सैनिटोरियम बाईपास मोटर मार्ग होते हुए शिप्रा पुल भवाली की ओर भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
पार्किंग के बाद शटल से पहुंचेंगे कैंची धाम
कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के निजी वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भीमताल की ओर से आने वाले वाहन विकास भवन पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। यहां से श्रद्धालु और पर्यटक शटल सेवा के माध्यम से मंदिर जाएंगे। नैनीताल मार्ग से आने वाले निजी वाहनों को भवाली सैनिटोरियम पार्किंग में खड़ा करना होगा। यहां से भी मंदिर तक पहुंचने के लिए शटल सेवा उपलब्ध रहेगी।

--
टैक्सी और दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित
पुलिस के अनुसार, वीकेंड के दौरान कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी, दोपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले निर्धारित रूट प्लान की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें और शटल सेवा से ही मंदिर तक पहुंचें ताकि कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में जाम की स्थिति न बने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed