Nainital News: नैनीताल में मानवाधिकारों की समीक्षा, आयोग की सख्ती

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बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया। महिला कल्याण विभाग के राजकीय संप्रेषण गृह, महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा की गई। बिस्वास ने नाबालिगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नाबालिगों का निर्धारित समय सीमा में निरीक्षण किया जाए। आश्रय गृहों, बाल कल्याण समिति और जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने विभागों से आपसी समन्वय से काम करने को कहा। साथ ही, शिकायतों का पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग को आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों को मर्म चिकित्सा सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रस्ताव और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी वर्षा आर्या, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट और पुलिस उपाधीक्षक अंजना नेगी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।