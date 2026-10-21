Nainital News: दोपहिया मार्ग निर्माण शुरू करने की शर्त पर माने कृष्णापुर वासी

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बलियानाला में आए भूस्खलन में वीरभट्टी सीसी मार्ग का बड़ा हिस्सा ढह जाने से कृष्णापुर को मोटरेबल मार्ग नहीं है। करीब नौ वर्ष से मार्ग से महरूम कृष्णापुर के निवासियों ने आंदोलन की शुरुआत की। पहले क्रमिक अनशन के बाद अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की गई। 24 दिनों से आंदोलन लगातार जारी था। इसमें जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च अहम रहा।क्षेत्रीय भाजपा विधायक सरिता आर्या की ओर से पीएमसी सदस्यों समेत विषय विशेषज्ञों के सर्वे के बाद दिए गए सुझाए के क्रम में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा। इसमें कृष्णापुर के लिए दोपहिया वाहन एवं पैदल चलने के मार्ग बनाने एवं रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सर्वे रिपोर्ट के क्रम में ट्रीटमेंट क्षेत्र से अलग चारपहिया वाहनों के लिए मार्ग का भी सर्वे आदि की आवश्यक कार्रवाई करते हुए डीपीआर बनाएं।मंगलवार शाम करीब पांच बजे विधायक अनशन स्थल पर पहुंची। अनशनकारियों ने दोपहिया के लिए मार्ग 30 दिन में मार्ग तैयार कराने की शर्त पर आंदोलन समाप्त किया। पूर्व सभासद कैलाश रौतेला, दीपेश भट्ट, डीएन भट्ट, रेखा जोशी की अगुवाई में यह आंदोलन चला। इस मौके पर विशाल, प्रेमा पाल, नीमा रौतेला, मोहन पपोला, दिनेश भट्ट, कुंदन सिंह बिष्ट, हरीश भट्ट आदि रहे।