Nainital News: दशहरे पर लागू होने वाला डायवर्जन प्लान आधी रात में हुआ जारी

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दशहरे पर शहर की यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने डायवर्जन प्लान तो तैयार किया, लेकिन इसे जारी करने में इतनी देर कर दी कि बड़ी संख्या में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाई। 20 अक्तूबर को दोपहर दो बजे से लागू होने वाले यातायात प्लान को पुलिस ने 19 अक्तूबर की रात करीब 12:39 बजे जारी किया। ऐसे में त्योहार के दिन शहर में निकलने वाले लोग वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग तलाशते रहे।रामलीला मैदान में मंगलवार शाम रावण दहन होना था, वहां बड़ी संख्या में शहर के बड़े अधिकारी, राजनेता और अन्य वीवीआईपी पहुंचते हैं। ऐसे में ओके होटल से रामलीला मैदान जाने वाले रास्ते पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है। वाहनों की पार्किंग अलग से बनाई जाती है। मंगलवार दोपहर तक पुलिस पार्किंग स्थल तक तय नहीं कर पाई। बाद में मिनी स्टेडियम में वीवीआईपी पार्किंग बनाई गई। हालांकि शहर में सड़कों के किनारे चल रहे खोदाई कार्य के बंद होने से लोगों को जाम से राहत मिली।दशहरे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। डॉग और बम स्क्वॉड ने काठगोदाम व हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यात्रियों व लोगों की चेकिंग की। सोशल मीडिया सेल ने भी निगरानी रखी।वर्जनडायवर्जन प्लान जारी करने में हुई देरी पर संबंधित से जवाब मांगा गया है। दशहरे पर जाम के हॉट स्पॉट पर सीपीयू और ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। संवेदनशील स्पॉट पर पुलिस व पीएसी के जवान तैनात रहे।