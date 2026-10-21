Nainital News: राज्य स्तरीय अंडर-17 फुटबाल चैंपियनशिप में दमखम दिखाएगी नैनीताल की टीम
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 21 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। खेल विभाग की राज्य स्तरीय अंडर-17 फुटबाल चैंपियनशिप में नैनीताल जिले की टीम भी दमखम दिखाएगी। 22 से 26 अक्तूबर तक हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश की 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
नैनीताल की टीम पूल बी में शामिल है। इसमें प्रियांशु बिष्ट (गोलकीपर), दानियाल हसन, आशु मेहरा, लक्की मेहरा, मुकेश नयाल, अभिषेक कुमार, मयंक चनियाल, अमन मेहरा, गौरव शर्मा, जतिन मौर्य, मानवेन्द्र कुंजवाल, नितिन बर्गली, क्षितिज उनियाल, धीरेंद्र बिष्ट शामिल हैं। कोच आनंद देव के नेतृत्व में जिले की टीम बुधवार को रवाना होगी।
विज्ञापन
नैनीताल की टीम पूल बी में शामिल है। इसमें प्रियांशु बिष्ट (गोलकीपर), दानियाल हसन, आशु मेहरा, लक्की मेहरा, मुकेश नयाल, अभिषेक कुमार, मयंक चनियाल, अमन मेहरा, गौरव शर्मा, जतिन मौर्य, मानवेन्द्र कुंजवाल, नितिन बर्गली, क्षितिज उनियाल, धीरेंद्र बिष्ट शामिल हैं। कोच आनंद देव के नेतृत्व में जिले की टीम बुधवार को रवाना होगी।
विज्ञापन