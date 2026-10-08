हल्द्वानी में दवा दुकान पर छापा: अंदर मिला एक्सपायरी जूस, बाहर पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट; दस हजार का चालान
मुखानी नहर कवरिंग रोड पर जीआरडी मेडिकल स्टोर के बाहर नगर निगम की टीम ने बायोमेडिकल वेस्ट पकड़ा और 10 हजार का चालान किया। जांच में दुकान में एक्सपायरी डेट का जूस और मिनरल वाटर बिकता मिला।
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हल्द्वानी शहर में नगर निगम की टीम ने मुखानी नहर कवरिंग रोड पर जीआरडी मेडिकल स्टोर के बाहर पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट पकड़ा। टीम ने दुकान पर 10 हजार रुपये का चालान किया। जांच में पता चला कि दवा की दुकान में जूस और मिनरल वाटर एक्सपायरी डेट का बिकता मिला।
मामला गंभीर होने पर नगर निगम ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर बुला लिया। जांच में सामने आया कि दवा की दुकान में बिना लाइसेंस जूस आदि बेचा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत ने बताया कि दुकान से सैंपल लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। मामले की आगे जांच जारी है।