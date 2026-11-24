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पहले की घटनाओं का नहीं हुआ खुलासा-

पिछले दिनों तिकोनिया स्थित जल संस्थान परिसर से भी देर रात चोर केबल काटने पहुंचे थे। सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान ने चार में से एक चोर को दबोच लिया। इससे पहले भी चोर यहां से केबल समेत अन्य कीमती सामान चोरी करते पकड़े जा चुके हैं। पुलिस तक मामला पहुंचता है लेकिन फिर कुछ दिन बाद चोर सक्रिय होकर वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। शहर में इंदिरानगर, डहरिया समेत कई ट्यूबवेलों से चोरी हुई केबल बरामद करना तो दूर पुलिस चोरों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। विज्ञापन

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कब कहां हुई चोरी-

गांव - वर्ष 2026 में चोरी का दिन-

देवला तल्ला- 10 फरवरी

दुर्गापालपुर- 13 जुलाई

कल्याणपुर- 20 जुलाई

गंगापुर- 11 अगस्त

दुर्गापालपुर- 18 अगस्त

दुम्काबंगर-एक- 22 अगस्त

भवानीपुर कृष्णा- 19 सितंबर

दुम्का बंगर एक- 19 सितंबर

फत्थाबंगर- 30 अक्तूबर

नलकूपों से लगातार केबल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, साइटों पर काम करना मुश्किल हो गया है। पुलिस को केबल चोरी वाले नलकूपों की सूची भेजी गई हैं, चोरी पर अंकुश न लगा तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। - कवींद्र पंत, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड विज्ञापन विज्ञापन

पहले की घटनाओं का नहीं हुआ खुलासा-पिछले दिनों तिकोनिया स्थित जल संस्थान परिसर से भी देर रात चोर केबल काटने पहुंचे थे। सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान ने चार में से एक चोर को दबोच लिया। इससे पहले भी चोर यहां से केबल समेत अन्य कीमती सामान चोरी करते पकड़े जा चुके हैं। पुलिस तक मामला पहुंचता है लेकिन फिर कुछ दिन बाद चोर सक्रिय होकर वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। शहर में इंदिरानगर, डहरिया समेत कई ट्यूबवेलों से चोरी हुई केबल बरामद करना तो दूर पुलिस चोरों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है।कब कहां हुई चोरी-गांव - वर्ष 2026 में चोरी का दिन-देवला तल्ला- 10 फरवरीदुर्गापालपुर- 13 जुलाईकल्याणपुर- 20 जुलाईगंगापुर- 11 अगस्तदुर्गापालपुर- 18 अगस्तदुम्काबंगर-एक- 22 अगस्तभवानीपुर कृष्णा- 19 सितंबरदुम्का बंगर एक- 19 सितंबरफत्थाबंगर- 30 अक्तूबरनलकूपों से लगातार केबल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, साइटों पर काम करना मुश्किल हो गया है। पुलिस को केबल चोरी वाले नलकूपों की सूची भेजी गई हैं, चोरी पर अंकुश न लगा तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। - कवींद्र पंत, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड

हल्द्वानी। शहर से लेकर पहाड़ तक केबल चोर सक्रिय हो गए हैं। पांच महीने में चोर हल्द्वानी नलकूप खंड के लालकुआं, देवलचौड़, गुंसाईपुर, हरिपुर लालमणि के साथ ही गौलापार के गांवों में 11 ट्यूबवेल की केबल काट ले गए। चोरों ने नौकुचियाताल के पास थापलिया मेहरा और खनस्यूं लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यस्थल में भी केबल चोरी को अंजाम दिया। इससे पेयजल और सिंचाई का संकट खड़ा हो रहा है। थाने-चौकियों में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद चोरी की घटनाएं नहीं थम पा रही हैं। अब ईई ने एसएसपी को पत्र भेजकर वर्ष 2025 से 2026 तक ट्यूबवेलों से केबल चोरी वाले स्थानों की सूची उपलब्ध कराई है।