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कुछ दिन पहले कॉलेज के एक प्राध्यापक पर बीएससी की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद कुछ छात्रों ने उन्हें पीटकर जख्मी कर दिया था। पिटाई से जख्मी प्राध्यापक का कहना है कि उन्हें बेवजह पीटा गया और बदनाम किया गया। उन्होंने 21 नवंबर को प्राचार्य और उच्च शिक्षा निदेशक को लिखित शिकायत सौंपी है। प्राध्यापक ने पिटाई करने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मानहानि की भरपाई और अपनी सुरक्षा भी मांगी है। वह बेस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और सवैतनिक अवकाश भी मांगा है।छात्रा ने कोतवाली में प्राध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का लिखित पत्र दिया है। प्राध्यापक ने भी छात्रा से माफी मांगी है और माफीनामा कोतवाली में जमा किया गया है। प्रभारी प्राचार्य डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि प्राध्यापक की शिकायत मिली है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।