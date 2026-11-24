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अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि कठघरिया सब स्टेशन के फतेहपुर व बसानी, आईटीआई के ईको टाउन और फूलचौड़ के संगम विहार में आपूर्ति बाधित रही। फतेहपुर और बसानी में सुबह 10 बजे से दोपहर ढाई बजे, ईको टाउन में सुबह 11 से शाम 4:30 बजे और संगम विहार में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं की गई। आपूर्ति बाधित रही। इससे करीब 25 हजार की आबादी प्रभावित रही।पेयजल संकट ने बढ़ाई परेशानीबिजली बाधित होने से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा। वहीं भगवानपुर जय सिंह में तीसरे दिन भी ट्यूबवेल दुरुस्त न होने से चार हजार की आबादी को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जल संस्थान के सहायक अभियंता हरीश पंत ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए टैंकर लगाए गए हैं।