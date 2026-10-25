Nainital News: तीन मौतों पर पुलिस सक्रिय, गलत दिशा-ओवरस्पीड हादसों की वजह

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आज सुबह पुलिस विभाग यातायात व्यवस्था को लेकर सक्रिय नजर आया। पुलिस ने एनएचएआई पर वाहनों की गति और अनियंत्रित संचालन की जांच की। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की यह सक्रियता कुछ दिन बाद फिर कम हो जाती है। बिना हेलमेट वाहन चलाना भी हादसों में गंभीर चोटों का एक बड़ा कारण है। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों की कमी बनी हुई है। इससे लोगों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नियमित निगरानी और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। यदि पुलिस विभाग इसी तरह लगातार सतर्क और सक्रिय रहे तो सड़क हादसों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस की नियमित निगरानी आवश्यक है। गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही वाहन चालकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरतयातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी और परिवार को अपनों को खोने का दर्द न सहना पड़े।