Nainital News: रोडवेज का सर्वर ठप होने से बस सेवा बेबस

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हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो से हर दिन 90 से अधिक बसों का संचालन दिल्ली, गुरुग्राम, आगरा, जयपुर आदि रूटों पर किया जाता है। लंबी दूरी वाली गाड़ियों का समय निर्धारित है, लेकिन शनिवार को समयसारिणी गड़बड़ा गई। सुबह से ही डिपो में सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। इसके चलते दोनों डिपो के रूटों पर जाने वाली बसें लेट होने लगीं। रोडवेज प्रबंधन ने परिचालकों का मान-मनोव्वल कर जैसे-तैसे उन्हें रूट पर जाने के लिए राजी किया। काठगोदाम डिपो के एआरएम गणेश चंद्र पंत ने बताया कि जैसे-तैसे मैनुअल टिकट के सहारे बसों का संचालन किया गया। सर्वर के काम न करने के बारे में मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है।रोडवेज में ई-टिकट मशीन का चलन शुरू होने के बाद से परिचालकों को मैनुअल टिकट देना बंद कर दिया था। लंबे समय से चल रही इस व्यवस्था के बाद अब मैनुअल टिकट लेकर रूट पर जाने से परिचालक परहेज करते रहे हैं। शनिवार को बस सेवाएं लेट होने के पीछे यह भी एक कारण रहा।