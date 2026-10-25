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Nainital News: ट्रक से उतरकर खाना खाने जा रहे चालक को कार ने कुचला, मौत

Sun, 25 Oct 2026 01:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 25 Oct 2026 01:43 AM IST
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Driver, who had stepped out of his truck to get a meal, run over by a car and killed
हल्द्वानी। ट्रक से उतरकर खाना खाने जा रहे चालक को कार ने कुचल दिया। उसे गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 71 वर्षीय रामपाल निवासी मंदरासुमन बिलासपुर पीलीभीत पेशे से ट्रक चालक थे। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे उसके भतीजे केशव ने बताया कि चाचा रामपाल 23 अक्तूबर को किच्छा में खाना खाने के लिए ट्रक से उतरकर दुकान पर जा ही रहे थे कि तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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