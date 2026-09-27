Nainital News: पायल, हिमानी, संगीता, शबा और अनीशा निर्विरोध निर्वाचित

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महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुल नौ पदों के लिए 19 नामांकन पत्र बिके थे। छात्रसंघ चुनाव प्रभारी डॉ. राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वैध उम्मीदवारों की अंतिम सूची में अध्यक्ष पद के मोहम्मद फरजान व आमिर के बीच चुनाव होगा। विज्ञापन

जांच समिति ने कोषाध्यक्ष पद की माही और संकाय प्रतिनिधि की आरती का नामांकन अवैध घोषित किया है। मतदान 29 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा। उसी दिन तीन बजे से मतगणना और शपथ कार्यक्रम होगा। महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुल नौ पदों के लिए 19 नामांकन पत्र बिके थे। छात्रसंघ चुनाव प्रभारी डॉ. राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वैध उम्मीदवारों की अंतिम सूची में अध्यक्ष पद के मोहम्मद फरजान व आमिर के बीच चुनाव होगा।जांच समिति ने कोषाध्यक्ष पद की माही और संकाय प्रतिनिधि की आरती का नामांकन अवैध घोषित किया है। मतदान 29 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा। उसी दिन तीन बजे से मतगणना और शपथ कार्यक्रम होगा।

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किच्छा। राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के लिए केवल अध्यक्ष पद के आमिर और मोहम्मद फरजान के बीच चुनाव होगा। शनिवार को नामांकन जांच समिति ने कोषाध्यक्ष पद की माही और संकाय प्रतिनिधि पद की आरती का नामांकन अवैध घोषित कर दिया। उपाध्यक्ष पद पर पायल गोस्वामी, सचिव हिमानी वर्मा, संयुक्त सचिव संगीता, कोषाध्यक्ष पद पर शबा और सांस्कृतिक सचिव पद पर अनीशा असवाल निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं।