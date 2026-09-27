Nainital News: राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीते देवेश
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 27 Sep 2026 12:46 AM IST
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हल्द्वानी।
नैनीताल जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की तीन दिवसीय तीसरी राज्य स्तरीय रैंकिंग टूर्नामेंट शनिवार को हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के 160 बालक-बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। शुभारंभ दायित्वधारी मोहन पाठक ने किया।
बालकों के अंडर-11 आयु वर्ग में नैनीताल के देवेश जोशी विजेता रहे। देहरादून की जीविका आनंद उप विजेता रही, जबकि देहरादून के सार्थक बिष्ट तीसरे और नैनीताल के वंश टम्टा चौथा स्थान पर रहे। वहां उत्तराखंड टेबल टेनिस के सचिव प्रिंस विपन, नैनीताल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सचिव सुमित टिक्कू, दीपक पांडे, योगेश पांडे मौजूद रहे। संचालन उपाध्यक्ष डीके कांडपाल ने किया।
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नैनीताल जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की तीन दिवसीय तीसरी राज्य स्तरीय रैंकिंग टूर्नामेंट शनिवार को हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के 160 बालक-बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। शुभारंभ दायित्वधारी मोहन पाठक ने किया।
बालकों के अंडर-11 आयु वर्ग में नैनीताल के देवेश जोशी विजेता रहे। देहरादून की जीविका आनंद उप विजेता रही, जबकि देहरादून के सार्थक बिष्ट तीसरे और नैनीताल के वंश टम्टा चौथा स्थान पर रहे। वहां उत्तराखंड टेबल टेनिस के सचिव प्रिंस विपन, नैनीताल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सचिव सुमित टिक्कू, दीपक पांडे, योगेश पांडे मौजूद रहे। संचालन उपाध्यक्ष डीके कांडपाल ने किया।
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