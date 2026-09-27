Nainital News: भारी बारिश में भी ज्योलीकोट में 16 लोगों की जांच की

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जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता की भी निगरानी की जा रही है। 25 सितंबर को ज्योलीकोट क्षेत्र से पानी के सात नमूने लिए गए थे। जांच में सभी सात नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। विभाग की ओर से जल स्रोतों के शुद्धीकरण और क्लोरीनेशन की कार्रवाई भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।इधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में भीमताल ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और आरबीएसके टीम के साथ वर्चुअल बैठक हुई। इसमें 95 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सीएमओ ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल, क्लोरीनेशन और टैंकों की नियमित सफाई के निर्देश दिए। विभाग ने लोगों से अपील की है कि केवल सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।