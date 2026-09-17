Nainital News: कुमाऊं विश्वविद्यालय के यूजी-पीजी में 55 हजार से अधिक पंजीकरण

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विश्वविद्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में करीब 43,000 और स्नातकोत्तर में 12,319 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। कुलसचिव प्रो. राजनेश पांडे ने सभी परिसरों और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों व निदेशकों को निर्देश जारी किए थे कि वे इस दो दिवसीय अतिरिक्त अवधि का उपयोग करते हुए उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश व शुल्क का आवश्यक विवरण समर्थ पोर्टल पर हर हाल में अपडेट करना सुनिश्चित करें जिनकी प्रक्रिया तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी।विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी योग्य छात्र का प्रवेश छूटना नहीं चाहिए। पोर्टल की नोडल अधिकारी डॉ. उमंग सैनी ने कहा छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए पोर्टल को दोबारा खोला गया था जिसकी अवधि बुधवार को पूरी हो गई है।