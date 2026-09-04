Nainital News: बाघ एक्सप्रेस वापसी में लखनऊ से बदले समय से चलेगी

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हल्द्वानी। पूर्वोत्तर रेलवे ने बाघ एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करने के बाद अब इस गाड़ी के समय में संशोधन किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन छेहरटा-वाराणसी-छेहरटा एक्सप्रेस के चलाए जाने के कारण कुछ गाड़ियों का समय बदला है। इसके तहत हावड़ा से चलकर काठगोदाम आने वाली बाघ एक्सप्रेस लखनऊ रात 00.45 बजे पहुंचकर 00.55 बजे और हरदोई 02.42 बजे पहुंचकर 02.44 बजे छूटेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसी तरह एक नवंबर से ट्रेन संख्या 15043 लखनऊ जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार बरेली जंक्शन 03.53 बजे पहुंचकर 03.58 बजे छूटेगी। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने दी।