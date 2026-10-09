हल्द्वानी: रामलीला मंच पर बेटियों का बदलता चेहरा, अब निभा रहीं राम से लेकर रावण तक के किरदार

रामलीला के रंगमंच पर किरदारों के चेहरे बदल रहे हैं। जिस मंच पर कभी पुरुष ही राम, रावण, सीता और मंथरा के रूप में नजर आते थे वहां अब बेटियां पुरुषोत्तम श्रीराम का तेज भी दिखा रही हैं और दशानन के अहंकार की हुंकार भी भर रही हैं।

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