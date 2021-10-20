Nainital News: चीना पीक में लापता प्रिंस का नहीं लगा सुराग

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जानकारी के अनुसार, बिहार के मुंगेर जिले के पहरपुर निवासी अर्णव कुमार सिंह भीमताल में अध्ययनरत है। छह नवंबर को वह अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था। इस दौरान चारों दोस्त चीना पीक की ट्रैकिंग पर निकले थे। शाम करीब पांच बजे अर्णव अचानक अपने साथियों से बिछड़ गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद से ही पुलिस और बचाव दल जंगल में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी डॉ. जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन और सीओ अंजना नेगी के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया जा रहा है। मल्लीताल कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं।