Nainital News: आईटीआई में प्रशिक्षकों के अभाव में दाखिले नहीं

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कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है। नए नियम के मुताबिक जिन ट्रेड में नियमित, संविदा या गेस्ट इंस्ट्रक्टर तक नहीं है उनमें एनसीवीटी के तहत एडमिशन नहीं दिया जा सकता। हल्द्वानी, रामनगर, सल्ट, बेतालघाट समेत कई आईटीआई में प्लंबर, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर वर्षों से भर्ती नहीं हुई।संयुक्त निदेशक मयंक अग्रवाल ने बताया कि सभी संस्थानों को प्रशिक्षकों का डाटा राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां इंस्ट्रक्टर नहीं वहां आउटसोर्स/गेस्ट फैकल्टी से व्यवस्था और नियमित भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, ताकि अगले सत्र में सभी ट्रेड में दाखिले शुरू हो सकें।राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में क्वींस पब्लिक स्कूल प्रथमहल्द्वानी। भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से क्वींस पब्लिक स्कूल दमुवाढूंगा में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छह स्कूलों की टीमों ने हिंदी और संस्कृत में प्रस्तुतियां दीं। क्वींस पब्लिक स्कूल हल्द्वानी प्रथम, बाल संसार स्कूल काठगोदाम द्वितीय और जेडीएम पब्लिक स्कूल काठगोदाम तृतीय रहा। वहां डॉ. दीपा जोशी, डॉ. अशोक टम्टा, डॉ. जगमोहन परगाई, गरिमा सिंघल, सुजाता माहेश्वरी, कमल सिंघल, डॉ. विनय खुल्लर आदि उपस्थित थे। संवादएमबीपीजी में 5600 से अधिक छात्रों ने लिया प्रवेशहल्द्वानी। एमबीपीजी महाविद्यालय में स्नातक और परास्नातक सेमेस्टर में अब तक 5600 से अधिक छात्र प्रवेश ले चुके हैं। महाविद्यालय में तृतीय, पंचम और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जारी है जिसके लिए 10 अक्तूबर तक मौका दिया गया है। प्रवेश प्रभारी प्रो. जीवन सिंह गढ़िया और प्रवेश सहायक श्याम मेवाड़ी ने बताया कि स्नातक तृतीय सेमेस्टर में बीए में 1379, बीकॉम में 451 और बीएससी में 551 प्रवेश हुए हैं। पंचम सेमेस्टर में बीए में 1528, बीकॉम में 128 और बीएससी में 662 छात्रों ने प्रवेश लिया है। परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में एमए में 623, एमकॉम में 73 और एमएससी में 252 दाखिले हो चुके हैं। संवादविशेषज्ञ डॉक्टर बनने की राह पर मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्रहल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इन दिनों पीजी (एमडी, एमएस) की परीक्षाएं चल रही हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विवि के अंतर्गत 29 सितंबर से लिखित परीक्षा शुरू हुई थी और 11 अक्तूबर को परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। लिखित परीक्षा के बाद आजकल प्रैक्टिकल और क्लिनिकल परीक्षा हो रही है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को पीजी की डिग्री मिलेगी जिसके बाद वे अपनी विशेषज्ञता के अनुसार डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस या आगे की फेलोशिप या नौकरी कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. अजय आर्या ने बताया कि परीक्षा में 14 विभागों के 67 पीजी छात्र परीक्षा दे रहे हैं। संवाद