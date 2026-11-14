Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Nainital: Relief for patients from the cold at BD Pandey Hospital

नैनीताल: बीडी पांडे अस्पताल में ठंड से मरीजों को राहत

Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Nainital: Relief for patients from the cold at BD Pandey Hospital
नैनीताल। सरोवर नगरी में बढ़ती ठंड से मरीजों की परेशानी को देखते हुए बीडी पांडे अस्पताल प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हैं। अस्पताल के सभी वार्डों में भर्ती मरीजों को रात में अतिरिक्त कंबल दिए जा रहे हैं। वार्डों को गर्म रखने के लिए बेड के अनुसार हीटर भी लगाए गए हैं। बीडी पांडे अस्पताल की पीएमएस द्रौपदी गर्ब्याल ने बताया कि मरीजों के लिए अतिरिक्त कंबल, हीटर और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। अस्पताल स्टाफ को हीटर का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed