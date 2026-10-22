Nainital News: पिथौरागढ़ में 577 फीसदी बढ़ा दूध का संग्रह, टिहरी में 61 फीसदी घटा

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बागेश्वर में 270 फीसदी बढ़ा, अल्मोड़ा में करीब 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गढ़वाल के पर्वतीय जिले चमोली में दुग्ध संग्रह करीब 84 प्रतिशत और रुद्रप्रयाग में छह प्रतिशत बढ़ा। इसके विपरीत नई टिहरी में करीब 61 प्रतिशत, उत्तरकाशी में 31 और पौड़ी में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में दैनिक औसत दुग्ध संग्रह में नैनीताल जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। यहां 35,943 किलोग्राम से बढ़कर 1,04,889 किलोग्राम पहुंच गया।नैनीताल 35,943 1,04,889ऊधमसिंह नगर 39,356 41,441अल्मोड़ा 8,089 11,705बागेश्वर 310 1,148पिथौरागढ़ 985 6,665चम्पावत 2,479 14,683देहरादून 4,136 9,995हरिद्वार 2,141 11,666उत्तरकाशी 1,243 863नई टिहरी 1,885 744पौड़ी 3,815 2,981रुद्रप्रयाग 381 405चमोली 1,092 2,014यूसीडीएफ के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009-10 में प्रदेश में 2,259 कार्यात्मक दुग्ध समितियां थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 2,771 हो गईं। यानी 16 साल में 512 समितियों की वृद्धि हुई। यह करीब 22.7 प्रतिशत का इजाफा है।राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रदेश में दुग्ध संग्रह के स्तर में काफी सुधार आया है। गढ़वाल के टिहरी गढ़वाल में दुग्ध संग्रह में काफी कमी आयी है। इसके सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।