मीनाक्षी की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली: सीएमओ को बंद मिली पहलवान की दुकान, अब कार्रवाई करेगा विभाग

पहलवान से गर्दन की मालिश कराने के दौरान 21 वर्षीय मीनाक्षी की मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत तत्काल मालिश करने वाले पहलवान की दुकान पर जा पहुंचीं, लेकिन दुकान बंद मिली।

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