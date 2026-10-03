मीनाक्षी की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली: सीएमओ को बंद मिली पहलवान की दुकान, अब कार्रवाई करेगा विभाग
हल्द्वानी में 21 वर्षीय मीनाक्षी की पहलवान से गर्दन की मालिश कराने के दौरान मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत तत्काल मालिश करने वाले पहलवान की दुकान पर पहुंचीं, लेकिन दुकान बंद मिली।
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पहलवान से गर्दन की मालिश कराने के दौरान 21 वर्षीय मीनाक्षी की मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत तत्काल मालिश करने वाले पहलवान की दुकान पर जा पहुंचीं, लेकिन दुकान बंद मिली।
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इसके बाद टीम बेस अस्पताल पहुंची और मृतका के संबंध में चिकित्सकीय जानकारी जुटाई। अस्पताल के अनुसार मीनाक्षी को ब्रॉट डेड लाया गया था। इस पर सीएमओ ने अवैध क्लीनिकों और बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता उपचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि केवल पंजीकृत चिकित्सकों और अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों से ही उपचार कराएं।