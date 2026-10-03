हल्द्वानी: गर्दन की मालिश करते समय महिला की मौत, झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप; परिवार में कोहराम

हल्द्वानी शहर के दमुवादूंगा क्षेत्र में रहने वाले पिथौरागढ़ निवासी रामचंद्र की पत्नी मीनाक्षी की गर्दन की मालिश के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कालाढूंगी रोड स्थित एक झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार रामचंद्र हल्द्वानी के दमुवादूंगा क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मीनाक्षी की गर्दन में दर्द की शिकायत थी, जिसका पिछले चार-पांच माह से सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। आज वह लोगों के कहने पर पत्नी को कालाढूंगी रोड स्थित पहलवान के यहां लेकर पहुंचे।

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उनका आरोप है कि पहलवान ने गर्दन की मालिश करने के बाद महिला की गर्दन को जोर से हिला दिया, जिसके कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे बेस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामचंद्र प्राइवेट जॉब करते हैं और महिला अपने पीछे दो छोटे-छोटे बच्चे भी छोड़ गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस परिजनों से घटना की जानकारी ले रही है।