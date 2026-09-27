Nainital News: मल्लीताल बाजार का पारंपरिक स्वरूप में सौंदर्यीकरण होगा

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नैनीताल। शहर की मुख्य मल्लीताल बाजार में बरसात थमने के बाद खड़ी बाजार की तर्ज पर डिजाइन के साथ रंगीन पत्थर आदि लगाए जाएंगे। दो करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य किया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से पर्यटन नगरी में किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों के क्रम में तल्लीताल व मल्लीताल रिक्शा स्टैंड, तल्लीताल डांठ से क्रांति चौक तक बाजार, मल्लीताल खड़ी बाजार आदि का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा चुका है। अब मल्लीताल मुख्य बड़ी बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहां बिजली की तारों को भूमिगत किया जा चुका है। विभाग के अवर अभियंता गणेश सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि बरसात थमते ही बाजार में आकर्षक स्टोन आदि लगाए जाएंगे। बाजार के मुख्य द्वार से लेकर राम सेवक सभा भवन परिसर तक कार्य किया जाएगा।