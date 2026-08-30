फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Major cyber fraud case uncovered in Ramnagar: 35 Punjab & Sind Bank accounts under scrutiny

रामनगर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: पंजाब एंड सिंध बैंक के 35 खाते जांच के घेरे में, एक पर मुकदमा

Sun, 30 Aug 2026 12:53 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, रामनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामनगर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 12:53 PM IST
सार

रामनगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा के 35 खातों में साइबर ठगी से जुड़े लेन-देन का मामला सामने आया है। 129 शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने सभी खाते फ्रीज कर एक खाताधारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Major cyber fraud case uncovered in Ramnagar: 35 Punjab & Sind Bank accounts under scrutiny
cyber crime cyber fraud - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब एंड सिंध बैंक की रामनगर शाखा में साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों का बड़ा मामला सामने आया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर बैंक के 35 खातों के संबंध में साइबर ठगी से संबंधित 129 शिकायतें दर्ज हुई हैं। पुलिस ने सभी खातों को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। एक खाताधारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

विज्ञापन

बीते दिनों साइबर सेल नैनीताल ने पंजाब एंड सिंध बैंक की रामनगर शाखा में संचालित पैंतीस खातों को संदिग्ध बताया। इनमें पीरूमदारा और मालधन क्षेत्र के खाताधारक शामिल हैं। जांच के दौरान बीते एक साल में इन खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों से शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन सभी खातों में लाखों रुपये की ठगी की राशि आने का पता चला है। इन खातों में कुल कितनी ठगी की राशि पहुंची है। इसका पता लगाया जा रहा है।

विज्ञापन

कोतवाल सुशील कुमार के मुताबिक पुलिस की जांच में एक ही संदिग्ध खाताधारक के खिलाफ करीब 11 शिकायतें मिली हैं। जांच में बैंक खाता संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने खाताधारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अन्य 34 खाताधारकों और बैंक मैनेजर की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन


जनवरी से बंद है खातों में लेन-देन

साइबर सेल के एनसीआरपी में शिकायतें मिलते ही संबंधित बैंक को इसकी जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही बैंक की ओर से सभी खातों को फ्रीज कर लेन-देन की प्रक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

फर्जी अकाउंट होने की आंशका

पूरे मामले में बैंक मैनेजर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस एक संदिग्ध खाताधारक के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, उस व्यक्ति को धनराशि के विषय में जानकारी ही नहीं मिली है। साथ ही 35 बैंक खातों में करंट अकाउंट भी बनाए गए हैं। क्या इन खातों को बनाने के लिए मानक पूरे किए गए हैं या फर्जी तरीके से अकाउंट बनाए गए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।


ठगी के मामले में सभी 35 खातों के लेन-देन को फ्रीज कर दिया है। एक खाताधारक के खिलाफ 318 (4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य खातों और बैंक मैनेजर भी भूमिका संदिग्ध मिली है। मामले की जांच की जा रही है। - सुशील कुमार, कोतवाल, रामनगर

पूरे जिले में करीब 100 म्यूल खाते मिलने की बात सामने आई थी। सभी थानाें को उनकी सूचियां भेज दी गई हैं। रामनगर के बाद अन्य थानों में भी जल्द प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होगी। - मीनू गौतम, सीओ साइबर, नैनीताल

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed