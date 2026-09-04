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Nainital News: नैनीताल में लंपी वायरस की दस्तक, तीन पशु संक्रमित

Fri, 04 Sep 2026 01:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 04 Sep 2026 01:20 AM IST
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Lumpy virus arrives in Nainital; three animals infected.
नैनीताल। नैनीताल जिले में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) वायरस ने दस्तक दे दी है। अब तक तीन पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने जिलेभर में सघन अभियान शुरू करते हुए 163 टीमें मैदान में उतारी हैं। विभाग के अनुसार अब तक 1,22,301 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। बीमारी की जांच के लिए कुल 42 नमूने भेजे गए थे, जिनमें से 12 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें तीन नमूने पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित पशुओं में दो राजपुरा स्थित गोशाला और एक गोविंदपुर गढ़वाल क्षेत्र का है।
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मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से लंपी संक्रमण की शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल टीकाकरण और निगरानी तेज कर दी है। 163 टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करने के साथ दवाएं वितरित कर रही हैं। विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि पशु के शरीर पर गांठें, बुखार, आंख या नाक से पानी आने जैसे लक्षण दिखाई देने पर उसे तत्काल स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। पशु बाड़े की नियमित सफाई और मच्छर-मक्खियों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है।
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