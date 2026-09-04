Nainital News: रामनगर में शुरू हुआ लम्पी रोग का टीकाकरण

विज्ञापन



रामनगर क्षेत्र में करीब 34 हजार पशु हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार ने बताया कि लंपी समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने पशुपालकों से पशुशालाओं को साफ और सूखा रखने, नियमित रूप से चूने या कीटाणुनाशक का छिड़काव करने तथा बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की अपील की। विभाग के अनुसार अभियान के तहत टीमें गांव-गांव पहुंचकर पशुओं का सर्वे और टीकाकरण कर रही हैं।

विज्ञापन

रामनगर। पशुओं में लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग ने रामनगर क्षेत्र में टीकाकरण और जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का सर्वे करने के साथ टीकाकरण कर रही हैं।