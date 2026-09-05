Nainital News: चौकी के पास पांच ट्रकों से बैटरी, वायर और डीजल चोरी

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टीपीनगर पुलिस चौकी से 25 से 30 कदम की दूरी पर स्थित यातायातनगर में बृहस्पतिवार की रात हेमंत रौतेला का एक और ललित पाठक के चार ट्रक खड़े थे। देर रात चोरों ने ट्रकों से बैटरी पर हाथ साफ कर लिया और वायरिंग काटकर ले गए।देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी ने बताया कि पिछले कुछ समय से ट्रांसपोर्टनगर में चोर सक्रिय हैं। प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी कैमरे खराब होने से चोरों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं। इसकी जानकारी सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को भी दी गई है।थाना और कोतवाली प्रभारियों को नियमित गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।अमित कुमार सैनी, सीओ सिटी