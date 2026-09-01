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नैनीताल: बारिश ने काटा सात गांवों का संपर्क...45 किमी बढ़ा फेरा, पांच हाइवे व 21 मार्ग बंद; जनजीवन अस्त-व्यस्त
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
Published by: Heera
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:31 AM IST
सार
हल्द्वानी में लगातार बारिश ने फतेहपुर बसानी के सात से अधिक गांवों का नैनीताल से संपर्क काट दिया है। वलदियाखान मार्ग बंद होने से लोगों को 45 किलोमीटर से अधिक का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे नौकरीपेशा लोग और स्कूली बच्चे परेशान हैं।
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हल्द्वानी में हो रही मूसलाधार बारिश
- फोटो : अमर उजाला
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हल्द्वानी में लगातार बारिश ने फतेहपुर बसानी के सात से अधिक गांवों का नैनीताल से संपर्क काट दिया है। वलदियाखान मार्ग बंद होने से लोगों को 45 किलोमीटर से अधिक का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे नौकरीपेशा लोग और स्कूली बच्चे परेशान हैं। हल्द्वानी शहर में भी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वहीं जिले में पांच स्टेट हाइवे और 21 ग्रामीण मार्ग बंद है।
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