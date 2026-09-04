Nainital News: खुर्पाताल में खेल महाकुंभ सात सितंबर से

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नैनीताल। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्पाताल में आगामी सात और आठ सितंबर को पंचायती खेल महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। राजकीय बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्य नीरजा पांडे ने बताया कि इसमें अंडर 14 और 19 वर्ष आयुवर्ग के बालक बालिकाओं के बीच एथलेटिक्स कबड्डी खो-खो मुर्गा झपट प्रतियोगिता होगी। इच्छुक खिलाड़ी ऑन लाइन पंजीकरण करने के साथ ही, ऑफ लाइन फार्म, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल के साथ प्रतिभाग कर सकेंगे। सितंबर की सुबह 08:40 बजे से प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी।