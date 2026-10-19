Nainital News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 11:47 PM IST
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नैनीताल- रामलीला समिति की ओर से भगवान राम की भव्य शोभायात्रा मल्लीताल में शाम पांच बजे और तल्लीताल में दोपहर दो बजे।
नैनीताल। दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत डोला नगर भ्रमण व शाम छह बजे मूर्ति विसर्जन।
नैनीताल- रामसेवक सभा की ओर से रावण दहन का आयोजन डीएसए मैदान में शाम 7:30 बजे।
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नैनीताल। दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत डोला नगर भ्रमण व शाम छह बजे मूर्ति विसर्जन।
नैनीताल- रामसेवक सभा की ओर से रावण दहन का आयोजन डीएसए मैदान में शाम 7:30 बजे।