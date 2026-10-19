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Nainital News: प्रत्येक वार्ड में पांच-पांच लाख रुपये के होंगे विकास कार्य

Mon, 19 Oct 2026 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 11:52 PM IST
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Development works worth five lakh rupees each will be carried out in every ward.
नैनीताल। नगर पालिका बोर्ड बैठक में हुई संस्तुति के बाद अब नगर के प्रत्येक वार्ड में पांच-पांच लाख रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। पालिका सभासदों के प्रस्ताव पर पालिका अभियंता की ओर से नापजोख की जा रही है। शीघ्र ही इसकी निविदा कराई जाएगी।
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बता दें कि नगर पालिका के सभासदों की ओर से वार्ड में विकास कार्यों के लिए बार-बार मांग की जा रही थी। पूर्व में पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल के आश्वासन और बीती बोर्ड बैठक में विकास कार्यों की संस्तुति के बाद सभासदों से प्रस्ताव मांगे गए थे। वर्तमान में 15 वार्ड के सभासदों की ओर से सीसी मार्ग, सुरक्षा दीवार समेत अन्य कार्य के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। पालिका के अभियंता विपिन चंद्रा व दिनेश जोशी की ओर से कार्य के सापेक्ष नापजोख की जा रही है। अभियंता विपिन चंद्रा ने बताया कि 70 फीसदी कार्यों की नापजोख की जा चुकी है। शेष नापजोख पूरी करने के बाद निविदा प्रक्रिया और फिर निर्माण की शुरूआत कर दी जाएगी।
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