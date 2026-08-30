Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 30 Aug 2026 02:35 AM IST
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मैराथन
नैनीताल। रन टू लिव संस्था की ओर से मानसून माउंटेन मैराथन सुबह सात बजे से।
समारोह
नैनीताल। युगमंच की ओर से जनकवि गिरर्दा व कवि विरेंद्रा की स्मृति में समारोह सीआरएसटी के सभागार में दो बजे से।
बैठक
नैनीताल। नंदा देवी महोत्सव आयोजन को लेकर बैठक दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल के खेल मैदान में नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट दोपहर दो बजे से।
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नैनीताल। रन टू लिव संस्था की ओर से मानसून माउंटेन मैराथन सुबह सात बजे से।
समारोह
नैनीताल। युगमंच की ओर से जनकवि गिरर्दा व कवि विरेंद्रा की स्मृति में समारोह सीआरएसटी के सभागार में दो बजे से।
बैठक
नैनीताल। नंदा देवी महोत्सव आयोजन को लेकर बैठक दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल के खेल मैदान में नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट दोपहर दो बजे से।