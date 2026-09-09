बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर टला, नई तारीख शाम को होगी पुष्ट
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है। याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के अनुसार कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है, हालांकि नई तारीख की पुष्टि शाम तक होगी।
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हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है। याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है, हालांकि नई तारीख की पुष्टि शाम तक होगी। इस बीच बनभूलपुरा में पुलिस बल तैनात रहेगा।
#WATCH | Haldwani | On SC to give verdict on the Banbhoolpura railway land encroachment case, Uttarakhand BJP President Mahendra Bhatt says, “We respect whatever decision the court delivers… BJP always stand by the court's decision, whatever it may be.” pic.twitter.com/fRUnYclD5Oविज्ञापन
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 9, 2026