Nainital News: शहरों में धुंध, नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़

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मंगलवार सुबह से ही नगर के माॅल रोड, ठंडी सड़क और नैनीझील के किनारे पर्यटकों की चहल-पहल देखी गई। झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लगी रहीं। नाव चालक समिति के अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट ने बताया कि नौकायन के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। इससे नाव चालकों, टैक्सी संचालकों और स्थानीय छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग वीकेंड पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में भी बुकिंग फुल रहने की उम्मीद है।