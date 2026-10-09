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उत्तराखंड: कुमाऊं में बारिश का दौर जारी, ओलावृष्टि से फसल-बागवानी को नुकसान

Fri, 09 Oct 2026 11:11 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 09 Oct 2026 11:11 AM IST
सार

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पीपली-अस्कोट में ओलावृष्टि से फसल-बागवानी को नुकसान पहुंचा है जिससे किसान निराश है। बारिश से आदि कैलाश मार्ग और थल-मुनस्यारी हाईवे भी बंद है। 

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Hailstorm causes damage to crops and horticulture in Pithoragarh
पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश का दौर जारी है। पिथौरागढ़ जिले के पीपली और अस्कोट क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल और बागवानी को नुकसान पहुंचा। इससे किसान निराश हैं। बारिश के कारण आदि कैलाश मार्ग के साथ ही थल-मुनस्यारी हाईवे भी बंद है। वहीं, नैनीताल में मौसम सर्द बना हुआ है, धूप नहीं खिली और कुछ इलाकों में कोहरा छाया है।

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काशीपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि रुद्रपुर में बारिश हो रही है।

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