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शनिवार को अमर उजाला कार्यालय में समाचार पत्र वितरकों के साथ हुए संवाद में शहर की ऐसी ही समस्याएं प्रमुखता से उठीं। वितरकों ने अपने-अपने क्षेत्रों का अनुभव साझा करते हुए बताया कि कई रास्तों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने से सुबह के समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अंधेरे में सड़क के गड्ढे, खुले नाले और रास्तों में पड़ी निर्माण सामग्री नजर नहीं आती। ऐसे में दोपहिया वाहन की हेडलाइट के सहारे ही रास्ता तय करना पड़ता है। जरा सी चूक हादसे की वजह बन सकती है। यही स्थिति मॉर्निंग वॉकर और साइकिल सवारों के लिए भी जोखिम पैदा करती है।पार्क नहीं, सड़कों पर दौड़ने को मजबूर युवावितरकों ने बताया कि शहर में लोगों के टहलने और व्यायाम करने के लिए पर्याप्त पार्क नहीं हैं। इसके चलते सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर टहलने निकलते हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा भी सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। वाहनों की आवाजाही और सड़कों की बदहाल स्थिति के बीच उनका दौड़ना जोखिमभरा हो सकता है। वितरकों ने सुझाव दिया कि हर कॉलोनी में एक बड़ा पार्क होना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक जगह मिल सके।आधी सड़कें खुदी, पाइपलाइन टूटने से बह रहा पानीसंजय तिवारी, चंदन राणा, मनोज डालाकोटी, बालादत्त नैनवाल, मनीष सिंह और अभिषेक शर्मा ने बताया कि शहर की कई कॉलोनियों में सड़कें खुदी पड़ी हैं। खुदाई के दौरान कई जगह पेयजल की पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे सड़कों पर पानी बह रहा है और आवाजाही में परेशानी हो रही है। खुदी सड़कों और गड्ढों के कारण सुबह के अंधेरे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।सुबह खाली, शाम को फुटपाथ पर चलने की जगह नहींअजय जायसवाल, रमेश तिवारी, कृष्णानंद जोशी, श्याम भोज और आकाश ने बताया कि सुबह के समय फुटपाथ खाली नजर आते हैं, लेकिन शाम होते ही इन पर अतिक्रमण हो जाता है। कई जगह तो सड़क तक पर पैदल चलने की जगह नहीं बचती। इससे लोगों को वाहनों के बीच सड़क पर चलना पड़ता है। सुबह के समय आवारा कुत्तों की सक्रियता भी परेशानी बढ़ाती है। कई बार दोपहिया वाहन देखकर कुत्ते पीछे दौड़ने लगते हैं। सुनसान सड़कों पर ऐसी स्थिति में वाहन संभालना और सुरक्षित निकलना मुश्किल हो जाता है।लेबर कार्ड और पेंशन की सुविधा दिलाने की मांगसंवाद के दौरान समाचार पत्र वितरकों ने अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याएं भी रखीं। उन्होंने लेबर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने और पात्र वितरकों को पेंशन सुविधा का लाभ दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस अमर उजाला टीम ने आश्वास्त किया कि जल्द ही प्रशासन के सहयोग से अमर उजाला कार्यालय में एक शिविर लगाया जाएगा।