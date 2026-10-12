फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Formation of Parent-Teacher Association at the Degree College

Nainital News: डिग्री कालेज में शिक्षक-अभिभावक संघ का गठन

Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Formation of Parent-Teacher Association at the Degree College
किच्छा। डिग्री कालेज में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन किया गया। आरिफ अली अध्यक्ष, ममता उपाध्यक्ष, मुन्ना प्रसाद कोषाध्यक्ष, प्रताप कुमार उपमंत्री, शैलजा जोशी पीटीए संयोजक बने। डॉ. प्रकाश चंद्र भट्ट और डॉ. उमराव सिंह को सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. राजीव रतन ने की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ, पुरातन छात्र समिति, अभिभावक संघ, महाविद्यालय का प्रशासन व शिक्षक समूह एक गाड़ी के चार पहिए हैं। इन चारों का समन्वय अति आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन शैलजा जोशी ने किया। वहां डॉ. राजेश सिंह, डॉ. हर्षिता जोशी, डॉ. मनीषा पांडेय, प्रकाश चंद्र डुंगरकोटी, मनोज कुमार, उपेंद्र कुमार, आनंद, गौतम, नरेश आदि रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed