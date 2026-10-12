फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Road construction to Krishnapur poses a challenge for the administration.

Nainital News: कृष्णापुर के लिए मार्ग निर्माण प्रशासन के लिए चुनौती

Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Road construction to Krishnapur poses a challenge for the administration.
नैनीताल। निकाय क्षेत्र कृष्णापुर में रहने वाले लोगों के लिए मोटर मार्ग न होना समस्या बना हुआ है तो प्रशासन के लिए मार्ग निर्माण की चुनौती है। कृष्णापुर के वीरभट्टी मार्ग की संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व में भी मार्ग निर्माण की पहल हो चुकी हैं लेकिन सभी योजनाएं अधूरी हैं। इधर, तल्लीताल डांठ में कृष्णापुर को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा।
विज्ञापन

वीरभट्टी मार्ग नैनीताल का प्राचीन मार्ग है, ब्रिटिशर्स इसी मार्ग से आवाजाही करते थे। बाद में यहां सीसी मार्ग का निर्माण किया गया। इस मार्ग से अधिकांशत: दोपहिया एवं कुछ चार पहिया वाहनों का ही संचालन होता था। वर्ष 2021-22 में लोनिवि को जिला योजना से 20 लाख रुपये मिले लेकिन वन विभाग की अनापत्ति न मिलने से धनराशि वापस हो गई। इसके बाद जिला योजना में वन विभाग को पहले चरण में 15 व दूसरे चरण में 38 लाख रुपये अवमुक्त हुए। अब तक 50 फीसदी बटिया पूरी नहीं हुई है, बनी हुई बटिया वाला मार्ग झाड़ियों से बंद है। इधर लोनिवि की ओर से एरीज से कृष्णापुर तक करीब 2.5 किमी मार्ग प्रस्तावित है। इसमें वन विभाग से अनापत्ति होनी है। मार्ग न होने से 4000 हजार से अधिक की आबादी परेशान है।
विज्ञापन


कोट
14 व 15 अक्तूबर को भूवैज्ञानिक, यूएलएमसी अधिकारियों के यहां पहुंचने की संभावना है। टीम के पहुंचने के बाद उनकी राय के क्रम में मार्ग के लिए कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-प्रमोद पाठक सहायक अभियंता सिंचाई विभाग
कोट
एरीज से कृष्णापुर मार्ग के प्रस्ताव को सितंबर माह में ऑनलाइन किया जा चुका है। वन विभाग की ओर से आवश्यक सर्वे व अनापत्ति के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। -रत्नेश सक्सेना, अधिशासी अभियंता, लोनिवि
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed