Nainital News: धान तौल में तेजी लाने की मांग, किसानों ने किया प्रदर्शन

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भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविन्दर सिंह कलसी ने कहा कि दशहरा पर रावण जलाने के लिए आनन-फानन में मंडी में धान तौला दिया गया। अगर सामान्य दिनों में भी इसी तरह तौल होती तो किसानों को परेशानी का सामना नही करना पड़ता। भारतीय सिख संगठन के संतोख सिंह रंधावा ने कहा कि बीस दिनों से क्षेत्र के किसान धान तौलाई के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीती रात अधिकारियों के आदेश पर आनन-फानन में धान तौला गया है जबकि लंबे समय से किसानों की मांग की अनदेखी की जा रही थी। तमाम किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार से धान तौल में तेजी लाने की मांग की है। वहां पर जितेंद्र सिंह संधू, जगरूप सिंह गिल, त्रिलोक सिंह संधू, करमजीत सिंह, अमन बठला , कुलजीत सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।