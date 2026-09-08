हल्द्वानी: भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, आज से प्रदेश कार्यसमिति का महामंथन; नितिन नवीन की मौजूदगी से चुनावी शंखनाद

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर को झंडे-पोस्टरों से सजाकर चुनावी माहौल बना दिया गया है। प्रदेश भर से प्रतिनिधियों का हल्द्वानी पहुंचना शुरू हो गया हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश तिवारी ने बताया कि बैठक में 597 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

कार्यसमिति में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, विशेष आमंत्रित व स्थायी आमंत्रित सदस्य, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री, सभी विधायक, दायित्वधारी, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री शामिल होंगे। आज शाम तक कई मंत्री और वरिष्ठ नेता हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है।

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राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर संजीदा

प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि पार्टी इस कार्यसमिति के माध्यम से पूरे संगठन को संदेश दे रही है कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और अगले छह माह तक सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी से साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर कितना गंभीर है। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी सरकार देकर लगातार सरकार बनाने का संदेश देशभर में देना चाहता है।

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सुबह नौ बजे से रजिस्ट्रेशन, पांच बजे तक चलेगा मंथन

रामपुर रोड स्थित विंटेज ग्रीन बैंक्वेट हॉल में बुधवार सुबह नौ बजे से प्रतिनिधियों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 10:30 बजे कार्यसमिति की बैठक शुरू होगी। पहले चरण की बैठक दोपहर एक बजे तक चलेगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। भोजन के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा। इसके बाद जलपान और फिर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। रात्रि में में कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति पर अंतिम मुहर लगेगी।