Nainital News: सीके नायडू ट्रॉफी में दिव्यम रावत का बल्ला चमका, खेली 134 रन की पारी

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काशीपुर की हाईलैंडर्स स्पोर्ट्स अकादमी में हुए मुकाबले में असम ने पहली पारी में 302 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तराखंड ने पहली पारी में 367 रन बनाए। 12 अक्तूबर से शुरू हुए मैच के तीसरे दिन बुधवार को ओसम ने दूसरी पारी में 71 रन पर छह विकेट खो दिए हैं।