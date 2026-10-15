Nainital News: सीके नायडू ट्रॉफी में दिव्यम रावत का बल्ला चमका, खेली 134 रन की पारी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 15 Oct 2026 01:39 AM IST
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हल्द्वानी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर-23 पुरुष मल्टी-डे क्रिकेट टूर्नामेंट में उत्तराखंड ओर से दिव्यम रावत ने 134 रन की शानदार पारी खेली जबकि आयुष मेलकानी ने 94 रन बनाए। हल्द्वानी निवासी दोनों बल्लेबाजों ने इस पारी में टीम के लिए सबसे अधिक रन जोड़े।
काशीपुर की हाईलैंडर्स स्पोर्ट्स अकादमी में हुए मुकाबले में असम ने पहली पारी में 302 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तराखंड ने पहली पारी में 367 रन बनाए। 12 अक्तूबर से शुरू हुए मैच के तीसरे दिन बुधवार को ओसम ने दूसरी पारी में 71 रन पर छह विकेट खो दिए हैं।
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काशीपुर की हाईलैंडर्स स्पोर्ट्स अकादमी में हुए मुकाबले में असम ने पहली पारी में 302 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तराखंड ने पहली पारी में 367 रन बनाए। 12 अक्तूबर से शुरू हुए मैच के तीसरे दिन बुधवार को ओसम ने दूसरी पारी में 71 रन पर छह विकेट खो दिए हैं।
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