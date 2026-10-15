Nainital News: काठगोदाम से लेकर तीनपानी तक सड़कों का अंधेरा होगा दूर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर में नेशनल गेम्स से पहले 14 चौराहों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया था। चौराहों का चौड़ीकरण तो हो गया लेकिन लाइटिंग समेत सौंदर्यीकरण के कार्य नहीं हो पाए थे। इसके लिए 2.17 करोड़ की राशि मंजूर हुई थी। इस बीच सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। अब इसका काम शुरू हो जाएगा।- नरीमन चौराहे से गौला पुल काठगोदाम की ओर जाने वाली सड़क, रामपुर रोड पर देवलचौड़ से जीतपुर नेगी तक, मंडी बाईपास रोड, तीनपानी से ओपन यूनिवर्सिटी मार्ग, सुशीला तिवारी अस्पताल से दमकल विभाग की ओर जाने वाली सड़क, टीपीनगर चौराहे से मंडी गेट तक और कठघरिया में चौफुला तक वाली सड़क। यह स्थान नगर निगम की ओर से चिह्नित किए गए हैं।स्ट्रीट लाइटों के लिए धनराशि स्वीकृति संबंधी आदेश मिल गया है, जल्द इस्टीमेट बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।