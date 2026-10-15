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Nainital News: ऑनलाइन कारोबार को टक्कर देने उतरे बाजार के कारोबारी

Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
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Market traders step up to challenge online businesses.
हल्द्वानी।
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नवरात्र, दशहरा और दीपावली के चलते बाजार में चहल-पहल बढ़ने लगी है। ऑनलाइन कारोबार को टक्कर देने के लिए दुकानदारों ने छूट और आकर्षक ऑफरों की पेशकश शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, बर्तन और मोबाइल फोन की दुकानों पर अलग-अलग रेंज के हिसाब से छूट, एक के साथ एक मुफ्त और खरीदारी पर गिफ्ट देने जैसे ऑफर उपलब्ध हैं।
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 15 से 30 प्रतिशत तक छूट

इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में फ्रिज, वाशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव और एसी सहित अन्य उत्पादों पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। एक शोरूम के मैनेजर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेंज के हिसाब से 15 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त ऑफर भी उपलब्ध हैं।
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कपड़ों की खरीदारी पर बाय टू गेट वन फ्री ऑफर


रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। कपड़ा कारोबारी नंदन रजवार ने बताया कि उनकी दुकान पर बाय टू गेट वन फ्री की स्कीम है। इसके अलावा आठ हजार रुपये से अधिक की खरीदारी पर गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। कारोबारी रंजीत भाटिया ने बताया कि बाय टू गेट वन के साथ अन्य आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं।
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मोबाइल पर पुराने मॉडल पर छूट

मोबाइल कारोबारी प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि उनके पास 10 हजार से तीन लाख रुपये तक के मोबाइल हैं। पुराने मॉडल के फोन पर छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि फाइनेंस के माध्यम से फोन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। कुछ फोन पर 20 से 35 प्रतिशत तक की छूट के साथ गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं।


बर्तनों की खरीदारी पर भी डिस्काउंट

बर्तन कारोबारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के दौरान स्टील के बर्तनों पर पांच से 10 प्रतिशत, कुकर पर 10 से 35 प्रतिशत और प्लास्टिक के बर्तनों पर 25 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान छूट और ऑफरों से बाजार में खरीदारी बढ़ेगी।

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